Mahalle muhtarı virüse yenik düştü

Kayseri’de korona virüse yakalanan Gökkent Mahalle Muhtarı hayatını kaybetti.
Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi Muhtarı Murtaza Öner, bir süredir korona virüs tedavisi gördüğü hastanede, virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.
Murtaza Öner'in cenazesi kılınacak olan namazın ardından İldem mezarlığına defnedilecek.
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