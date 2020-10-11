Kayseri'de yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de yaralı halde bulunan kızıl şahin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kayseri'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Daha sonra ERÜ Veteriner Fakültesi'ne bağlı Hayvan Hastanesi'nde getirilen kızıl şahinin, bir kanadında ve dirsek bölgesinde kırık olduğu ve açık yaralanma olduğu tespit edildi. Yaralı şahin, burada tedaviye alındı.

ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, yaralı şahinin uçamayacak durumda olduğunu belirterek, "Klinik muayenesi ve röntgen çekimleri yapıldı. İlk belirlemelerimizde, bir kanadında, dirsek bölgesinde kırık olduğunu, aynı zamanda kırık bölgesinde de açık bir yara olduğunu tespit ettik. İlk tedavimizi uyguladık. Önümüzdeki günlerde operatif müdahalede uygulayacağız. İyileşmesi durumunda doğaya salacağız. Ancak, uçamayacak bir durumda olursa rehabilite merkezine göndereceğiz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-10-11 11:33:02



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