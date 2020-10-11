Yağışlara karşı Melikgazi genelinde yağmur suyu kanalları temizleniyor

Melikgazi Belediyesi genelinde oluşabilecek doğal afetlerde ve yoğun yağışlı durumlarda yağmur suyunun taşkınlara yol açmaması için yağmur suyu kanalları temizleniyor.

Su baskınlarına karşı dereleri ıslah edip, yağmur suyu kanallarını güçlendirerek, temizlik ve bakım çalışmalarını aylar öncesinden gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Erenköy, Hisarcık, Kıranardı, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir ve Hacılar yolu üzerinde bulunan toplamda 19 kilometrelik yağmur suyu kanallarımız şuan açık ve işlevsel. Melikgazi ilçemizin alt ve üst yapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Yağmur suyu tahliye kanallarının açık tutulması sayesinde herhangi bir su taşkını yaşanmayacağını düşündüklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için periyodik olarak yıl içerisinde sürdürdüğümüz cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaraları ve rögarların temizleme çalışmalarına hız verdik. Taşkın su kanallarında gerekli çalışmaları önceden yaparak kanalların açık ve temiz olmasını sağlıyoruz. Bu alanlarda iş makineleri ile biriken çöp, moloz ve inşaat atıklarını temizliyoruz. Vatandaşlarımızı, yağmur suyu ızgaralarını kirletmemeleri ve kanalizasyon şebekesinin sağlıklı çalışması için şebekede tıkanmalara sebebiyet verebilecek olan, poşet, pet şişe, bez, kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi atıkları atmamaları, yağmur sularının kanalizasyon şebekesine deşarj edilmemesi konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.