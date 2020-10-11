Kocasinan'da okullar eğitime hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan'da okullar eğitime hazır

İHA

Kocasinan'da okullar eğitime hazır

Kocasinan Belediyesi, 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak olan 2,3,4,8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda eğitim görebilmeleri için ilçede bulunan 85 okul da temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak, hazır hale getirdi. Çalışmaları takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sağlıklı nesiller için 2016 yılından beri yürüttüğümüz hijyen ve temizlik çalışmalarının pandemi ile mücadelede ne kadar önemli ve değerli olduğunu gördük. Özellikle yıllardır edinmiş olduğumuz bu tecrübeyi sahalarda uyguluyoruz.” dedi.
Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Servet Akaydın İlkokulu’nda yapılan hijyen ve dezenfekte çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, her zaman eğitim alanında yapılan yatırımlara destek olduklarını söyledi. “Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha sağlıklı ortamlar oluşturarak, yarınlara hazırlıyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Temizlik, belediyelerin önemli işlerden bir tanesidir. Kocasinan Belediyesi olarak temizliğe ilaveten 2016 yılından beri yürütmüş olduğumuz hijyen temizliği, pandemi ile mücadele ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle 2016 yılından beri edinmiş olduğumuz tecrübeyi, bu süreçte sahalarda uyguluyoruz. Okullarda başlatmış olduğumuz bu hijyen temizliğini bu süreçte vatandaşlarımızın yoğun olduğu kamu alanları başta olmak üzere her alanda gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullara kavuşmaya başladığı bugünlerde, okullardaki hijyen temizliği en önemli işlerimizden bir tanesidir. Kocasinan Belediyesi olarak bölgemizdeki 85 okulun hijyen ve fiziki temizliği yapılmaktadır. Bu çalışmayla çocuklarımızın huzurlu ve sağlıklı bir şekilde eğitimlerini alabilmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Bu vesileyle 20202021 Eğitim ve Öğretim yılının öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum.”
Başkan Çolakbayrakdar, dezenfekte ve temizlik çalışmalarının Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere uygun olarak gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.
Kocasinan Belediyesi’nin ‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganı ile 2016 yılında okullarda başlattığı hijyenik uygulaması ile toplam 85 okulda; lavabo ve tuvaletler ile sıhhi mekan temizlikleri 4 farklı ekip ve 16 görevli personel tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor. 2 farklı ekip ve 4 görevli personel ise haftada bir Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı U.L.V. ilaçlama sistemiyle dezenfekte çalışması yapıyor. Bu sayede zararlı mikroorganizmaların ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyen ekipler, öğrencilere daha sağlıklı ortam sunuyor. Ayrıca ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’ Mesul Müdürü Kimyager Zülal Taçar ise dezenfekte öncesi ve sonrası denetim gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaları konularında uzman biyolog, ziraat mühendisi ve sağlıkçılar denetleyerek çalışmalara aktif olarak katılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da tren kazasında ölen makinistler, Kayseri'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Ankara'da tren kazasında ölen makinistler, Kayseri'de ...
Yağışlara karşı Melikgazi genelinde yağmur suyu kanalları temizleniyor
YEREL HABERLER Yağışlara karşı Melikgazi genelinde yağmur suyu ...
‘Pati Yolu’na hayvan severlerden tam not
YEREL HABERLER ‘Pati Yolu’na hayvan severlerden tam not
Fatih İmam Hatip Ortaokulu’ndan otomotiv sanayine dev proje
YEREL HABERLER Fatih İmam Hatip Ortaokulu’ndan otomotiv sanayine dev ...
Kadın avukatı tehdit eden şüpheliye ev hapsi cezası
YEREL HABERLER Kadın avukatı tehdit eden şüpheliye ev hapsi cezası
Kayseri'de yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
Fabrikada makineye sıkışan işçi, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fabrikada makineye sıkışan işçi, hayatını kaybetti
Ukraynalı sosyal medya fenomenleri Erciyes'i tanıttı
YEREL HABERLER Ukraynalı sosyal medya fenomenleri Erciyes'i tanıttı
Mahalle muhtarı virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Mahalle muhtarı virüse yenik düştü
Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü
Fernandes örümcek ağlarını aldı
YEREL HABERLER Fernandes örümcek ağlarını aldı
Başkan Büyükkılıç’tan “Keykubadiye Sarayı” İncelemesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan “Keykubadiye Sarayı” İncelemesi
Acemi hayaletler sağa sola çarparak ilerledi Beyaz çarşafları üstlerine geçirerek hayalet kılığına giren iki genç kız yolda yürürken önlerini göremeyince komik anlar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Acemi hayaletler sağa sola çarparak ilerledi Beyaz ...
“Kötü ruh hali olan insanlar daha üretkendir” Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş: “Kötü ruh hali, insanın içindeki değerleri ortaya çıkarır”
YEREL HABERLER “Kötü ruh hali olan insanlar daha üretkendir” Uzman ...
Bünyanlı kadınlar ekmeklerini mahalle fırınında pişiriyor
YEREL HABERLER Bünyanlı kadınlar ekmeklerini mahalle fırınında ...
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Kayserispor'un geleceği minikler Yöneticiler, spor okullarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kayserispor'un geleceği minikler Yöneticiler, spor ...
Melikgazi Belediyespor yenildi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor yenildi
İtfaiye faciayı önledi Müstakil evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER İtfaiye faciayı önledi Müstakil evin bahçesinde çıkan ...
Pandemi döneminde Melikgazi'de rekor iş makinesi alımı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde Melikgazi'de rekor iş makinesi ...
Attamah milli takıma gitti
YEREL HABERLER Attamah milli takıma gitti
OSB Teknik Koleji galibiyet hesabında
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji galibiyet hesabında
İlhan Parlak tecrübelerini aktardı
YEREL HABERLER İlhan Parlak tecrübelerini aktardı
Bellona Kayseri, Galatasaray’ı bekliyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri, Galatasaray’ı bekliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X