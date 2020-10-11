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Camiye eski ayakkabıyla geldi, yeni ayakkabıyla gitti

DHA

Camiye eski ayakkabıyla geldi, yeni ayakkabıyla gitti


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de dün akşam İmam-ı Azam Camii'ne gelen kimliği belirsiz kişi, eski ayakkabısını çıkarıp yerine yeni bir ayakkabı giyerek buradan ayrıldı. Olay, caminin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, dün akşam Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, cami cemaati namaza başladıktan sonra eski ayakkabısını buraya bırakıp yeni bir ayakkabı giydi. Daha sonra camiden ayrılan kişi, kayıplara karıştı. Polis, caminin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-10-11 15:14:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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