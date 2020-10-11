OSB Teknik Koleji yenildi

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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı lige mağlubiyetle başladı.

20202021 Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi B Grubu 1.hafta karşılaşmasında Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı ile Bolu Belediyespor Voleybol takımları karşı karşıya geldi.

Organize Sanayi Bölgesi spor salonunda oynanan karşılaşmada Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı rakibine sahasından 30 mağlup olmaktan kurtulamadı. Ligin 1.haftasında evinde oynadığı maçta Bolu Belediyespor’a 30 mağlup olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol ilk mağlubiyetini aldı.

Rakibi karşısında üç sette de etkisiz kalan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı ilk seti 1425 ikinci seti 1925 ve üçüncü seti 1625 kaybetti. Rakibi karşısında set alamayarak mağlup olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Voleybol takımı maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

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