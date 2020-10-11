İtfaiyeden 4 saatlik köpek kurtarma çalışması Bataklığa saplanan köpeği özel sistem kurarak kurtardılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bataklığa saplanan sokak köpeği itfaiye ekiplerinin kurduğu özel sistem ile 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kocasinan ilçesinde bulunan bir çöplük içerisindeki bataklıkta mahsur kalan köpek olduğu ihbarını alan ekipler, köpeği kurtarmak için özel bir sistem kurdular. Halatlara bağlanan kurtarma sedyesi ile bataklığa giren itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmalarının ardından, çamura saplanan köpek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bataklıktan çıkarılan köpek, daha sonra temizlenerek doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.