Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 - Galatasaray: 79

Kadınlar Basketbol Ligi’nin üçüncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray’a 7479 yenildi.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Kerem Baki xx, Uğur Özen xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx
Kayseri Basketbol: Sevgi, Zeynep x 2, Melis xxx 18, Ayşegül xx 11, Cansu x, Fatma x, Harrigan xxx 14, Gemelos x, Shook x, Esra xx 10, Harris xxx 19
Galatasaray: Asena xx 12, Williams xxx 16, Simge x, Meltem x, Miray x, Cansu x 6, Sude x, Pelin x 4, Stainberga x 3, Hruscakova x 9, Alaire xxx 29
1. Periyot: 2019 (Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 3543 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 5866 (Galatasaray lehine)
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