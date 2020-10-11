Kuş cenneti Sultan Sazlığı'nda yangın



Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 301 kuş türüne ev sahipliği yapan, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, sazlıktaki yangına müdahale ediyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı'nda saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 301 kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktaki yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Geçen 13 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen kuş cenneti Sultan Sazlığı'ndaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2020-10-11 17:50:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.