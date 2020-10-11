Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray: 74-79 

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)SALON: Kadir Has

HAKEMLER : Kerem Baki, Uğur Özen, Murat Arıkanlı

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi, Zeynep Öykü 2, Melis 18, Ayşegül 11, Harrigan 14, Shook, Esra 10, Harris 19

GALATASARAY: Asena 12, Williams 16, Meltem, Cansu 6, Sude , Pelin Derya 4, Steinberga 3, Hruscakova 9, Alarie 29

1´İNCİ PERİYOT: 20 19

İLK YARI: 35 43

3´ÜNCÜ PERİYOT: 58 66 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol´u 79-74 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 29 sayı ile Galatasaray'dan Bella Alarie oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-11 18:38:29



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