Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji - Bolu Belediyesi: 0-3

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)SALON: OSB Teknik Koleji
HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Cihan Demir
TURKUAZ SERAMİK OSB TEKNİK KOLEJİ: Ünzilenur Cansız, Deniz Feride, Mervenur Oktay, Gözde Keskin, İlayda İşçimen, Miray Koç, Neriman Korkmaz (L) (Beyza Dursun, İzel Kahraman, Eda Ünal, Zehra Karagöz)
BOLU BELEDİYE: İdil Naz, Elif Uzun, Fatma Beyaz, Adore Anane, Ceren Baysal, Burcu Şentürk, ELif Kavrak (L) (Elif Yaren, Şeyma Dilan, Miray Akgüney, Dilara Yergün)
SETLER: 14 25, 19 25, 16 27
SÜRE: 61 Dakika (20 24 17)Sigorta Shop Kadınlar 1'inci Ligi B Grubu ilk haftasında evinde Bolu Belediyesi'ni konuk eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-10-11 18:38:05
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.