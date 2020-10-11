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Kuş cenneti Sultan Sazlığı'nda yangın (2)

DHA

Kuş cenneti Sultan Sazlığı'nda yangın (2)


YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kayseri´de 301 kuş türüne ev sahipliği yapan, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı'nda saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 5,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ekiplerin rüzgar nedeniyle yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2020-10-11 21:31:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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