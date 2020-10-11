Kuş cenneti Sultan Sazlığı'nda yangın (2)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri´de 301 kuş türüne ev sahipliği yapan, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı'nda saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 5,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ekiplerin rüzgar nedeniyle yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2020-10-11 21:31:31



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