Gençlerbirliği şampiyon oldu

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Kayseri Gençlerbirliği, Can Azerbaycan’ın Yanındayız Dostluk Turnuvası’nda şampiyon oldu.

3 gün süren Can Azerbaycan’ın Yanındayız Dostluk turnuvasına katılan Kayseri Gençlerbirliği bayan futbol takımı Kocatepe Stadı yan sahasında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak turnuvanın şampiyonu oldu. Kayseri Gençlerbirliği ilk maçında Fomget takımını 10 yenerken ikinci maçında Denizli Horozkent ile 11 berabere kaldı. Kayseri ekibi üçüncü maçında Afyon İdman Yurdu’nu 41 mağlup etti.

Kayseri Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, “Kızlarımız özel turnuvada çok iyi mücadele vererek şampiyon olmuştur. Kızlarımız ile Kayseri’yi en iyi şekilde temsil ediyoruz” denildi.

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