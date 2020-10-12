Bellona Kayseri’de ayrılık

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Bellona Kayseri basketbol takımında ayrılık yaşandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol liginde mücadele veren ve ilk 3 maçında galibiyet alamayan Bellona Kayseri basketbol takımında bir oyuncu gönderildi. Bellona Kayseri Basketbol takımı sportif direktörü Ahmet Bozbey, büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenilen performansın alınamadığı Kylee Shook ile yolların ayrıldığı söyledi.

22 yaşındaki Amerikalı oyuncu İzmit Belediyespor maçında 12 sayı, Hatay Büyükşehir Belediyespor maçında 11 sayı üretirken Galatasaray maçında ise sayı üretemedi.

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