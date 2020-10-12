Bellona Kayseri galibiyet alamadı

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Bellona Kayseri basketbol bu sezon galibiyet alamadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri basketbol takımı bu sezon henüz galibiyet alamadı. Ligde 3 maça çıkan sarı kırmızılılar galibiyete erişemedi. 2 maçı sahasında 1 maçı da deplasmanda oynayan sarı kırmızılı ekip İzmit Belediyespor’a 6869, Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 8890, Galatasaray’a da 7479 mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol, bu hafta deplasmanda Adana Basketbol ile karşılaşacak.

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