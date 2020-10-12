Vatandaşların tedbirlere uyması, salgının kısmen kontrol altına alınmasını sağladı İl Sağlık Müdürü Benli, "Okulların açılacak olması tedbirlerin önemini daha da öne çıkardı"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, salgının kısmen kontrol altına alınmasında tedbirlere uyumun katkısının yüksek olduğunun altını çizerek, "Okulların açılması hareketliliği arttıracağından tedbirlerin önemi daha çok öne çıkıyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, filyasyon toplantısında Kayseri'deki salgının durumunu ekibi ile birlikte masaya yatırdı. Yapılan toplantı ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Benli, "Her gün düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz filyasyon toplantımızda gözlemlediğim kadarıyla salgının kısmen kontrol altına alınmasında tedbirlere uyumun katkısı yüksektir. Ancak okulların açılması hareketliliği artıracağından dolayı tedbirlerin önemini daha da öne çıkarmaktadır" ifadesinde bulundu.

Benli, "Ayrıca filyasyon ekiplerimize yardımcı olmak adına, testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın son 5 günde temaslı olduğu kişileri saklamadan bildirmeleri, bizi virüse karşı bir adım öne taşıyacaktır" uyarısını yaptı.

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