Kademeli eğitimde 8. sınıf öğrencileri okullarına kavuştu

Mart ayından beri korona virüs salgınından dolayı eğitime ara verilen ortaokullarda, 8. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi bugün başladı.

Kayseri’de de eğitime başlanan okullarda sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun şekilde öğrenciler okul girişinde sıraya alındı. Okul idarecileri tarafından uyulması gereken kuralların anlatıldığı öğrenciler 2 grup halinde okullarında yüz yüze eğitime devam edecek. Belirlenen ilk grup PazartesiSalı günü, ikinci grup ise PerşembeCuma günü okula gelirken, Çarşamba günleri de okullarda dezenfekte çalışmaları yapılacak.

Sosyal mesafeli sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra yine mesafe kurallarına uyarak ve girişlerde dezenfekte edilerek derslerine başladı.

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