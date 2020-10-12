Ayhan Avcı hakem kararlarına isyan etti

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Bellona Kayseri Basketbol’un 7479 kaybettiği Galatasaray maçında Başantrenör Ayhan Avcı, hakemlerin verdiği kararlara isyan etti.

Hafta sonu kendi evinde Galatasaray’ı ağırlayan Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasında hakem kararları etkili oldu. Hakemlerin verdiği kararlara isyan eden Başantrenör Ayhan Avcı, saha içine kadar girerek tepkisini gösterdi. Maçın son anlarında yapılan faule geç düdük çalınmasına sert tepki gösteren Avcı, maçın bitimine yakın salondan atıldı.

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