Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Olcay DÜZGÜNÖzer KAYAKAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, kontrolden çıkıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Zehra Karahan (40) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Zehra Karahan yönetimindeki 38 ZD 202 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Karahan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zehra Karahan'ın cansız bedeni, vinçle kanaldan çıkarılarak, cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Özer KAYA
2020-10-12 10:43:25
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