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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazancılar Çarşısı yeni yüzü ile önemli ziyaret mekanı olacak

İHA

Kazancılar Çarşısı yeni yüzü ile önemli ziyaret mekanı olacak

Melikgazi Belediyesi Kazancılar Çarşısında yer alan dükkânların cepheleri ve tabelaları ile ortak kullanıma sahip üst örtü ile zeminin oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma başlatacak.
İlçede görüntü kirliliğinin önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şehir merkezi bizim için misafir odası. Çarşıdaki sarraf ve esnaf arkadaşların rahat etmesi ve buradan alışveriş yapan vatandaşlarımızın da Kayseri’ye yakışır bir ortamda alışveriş yapması önemli. Kazancılar Çarşısı şehrimizin misafir odası gibi. Misafir odamızı da en iyi hale getirmek istiyoruz. Kazancılar Çarşısı’nı cazibe merkezi haline getirmek için esnafımızla el ele vererek güzel bir proje hazırladık. Kazancılar Çarşısı için KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ile yaptığımız çalışma sonucu ihale yaparak çarşıda yeni projemizi uygulamak üzere çalışma başlatacağız. Kazancılar yenilenerek hem esnafımızın yüzü gülecek hem de Kayseri’ye gelen misafirlerimize hoş bir izlenim bırakacak. Hiçbir esnafımızı mağdur etmeden çalışmalarımızı tamamlayacağız. ‘Cephe ve tabelaların görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılıp rehabilite edilmesi’ yönünde Meclisimizde oy birliği ile karar almıştık. Meclis üyelerimiz ile el ele vererek ilçemizin geleceğine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bu çalışmada emeği olan herkese teşekkür ederim.” dedi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, çarşı genelinde kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere yenileme çalışmasının yapılacak olan ihale ile kısa sürede başlayacağını hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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