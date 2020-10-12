29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erciyes Zirve Tırmanışı

Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü ile K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı Erciyes Zafer Tırmanışı düzenlenecek.

Anlamlı faaliyet 28 Ekim’de Tekir Kamp Merkezi’nde 11.0012.00 arasında yapılacak kayıtlar ile başlayacak. Kayıtların tamamlanmasından sonra 12.15’te Çobanini Kamp Alanına hareket edilecek ve kamp kurulacak. Faaliyete katılımcılar aynı gün 16.30’da Tırmanış toplantısı yapacak. Zirve tırmanışı için hareket ise 29 Ekim’de saat 03.00’da başlayacak. Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü ile K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenecek faaliyette kask, kazma ve krampon zorunlu ekipman olarak istenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.