Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü (2)

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SAĞLIK ÇALIŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'de otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Zehra Karahan´'n sağlık çalışanı olduğu ortaya çıktı. Anestezi teknisyeni 4 çocuk annesi Karahan'ın görev yaptığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki işine gitmek için yola çıktığı öğrenildi. 20 yıllık sağlık çalışanı Karahan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-10-12 11:48:55



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