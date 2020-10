Başkan Büyükkılıç: "Yerli aşıda gönüllüler hazır, klinik testler başlıyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Yeni tip korona virüse (Covid19) karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesinde gönüllü deneklerin hazır tutulduğunu ve 1 hafta10 gün gibi bir sürede insanlar üzerinde test edilebileceğini memnuniyetle gördüm. Yerli tip korona virüs aşının gururu üniversitemize ve şehrimize ait olacak inşallah” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doktor olmasının da etkisiyle tıp dünyasında yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Yerli aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesinde yürütülen çalışmaları da hassasiyetle takip eden Başkan Büyükkılıç, Covid19 sürecinde Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânlarını seferber etmesinin yanı sıra yöneticiler ve doktorlarla da bir araya gelerek, maddi ve manevi desteğini eksik etmiyor. Bu kapsamda, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile görüştü.

Başkan Büyükkılıç, karantina sürecini tamamlayarak yeniden görevine başlayan Rektör Çalış’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, üniversite bünyesinde yürütülen yerli tip korona virüs aşı çalışmalarındaki başarıdan dolayı tebrik etti. Kayseri’deki uyum kültürünün her alana yansıdığını ve bilim insanlarıyla da uyum içerisinde çalıştıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin gerek pandemi ile mücadelede gerekse üniversite başta olmak üzere şehirdeki tüm hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatarak, “Tüm imkanlarımızla şehrin toparlanmasını sağladık, büyük fedakarlıklar yaptık, çok şükür iyi bir noktaya geldik ama ‘yetmez’ diyoruz ve tedbiri elden bırakmıyoruz” dedi.

Erciyes Üniversitesindeki aşı çalışmalarında gelinen noktanın kendisini ayrı bir sevindirdiğini anlatan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Erciyes Üniversitemiz, araştırma üniversitesi olarak bizim gururumuz. Kıymetli Rektörümüze ve Aykut Hocam’a teşekkür ediyorum. Yeni tip korona virüse (Covid19) karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi’nde gönüllü deneklerin hazır tutulduğunu ve 1 hafta 10 gün gibi bir sürede insanlar üzerinde test edilebileceğini memnuniyetle gördüm. Yerli tip korona virüs aşının gururu üniversitemize ve şehrimize ait olacak inşallah. Tüm insanlığa hizmete vesile olacak, hayırlı sonuç olacağı kanaatindeyim. Zaten epeyce bir aşama kaydedildi. Bir doktor olarak da söylüyorum; en kısa zamanda da bu virüsten kurtulmanın yolu aşıyla birlikte mümkün olacak. Bir bakıma insanlığın beklentisi, Türkiye olarak özelde de Erciyes Üniversitesi olarak bu işte başarılı olması ve bir an evvel sonuca odaklı çalışmanın yapılması bizi memnun ediyor ve sevindiriyor. Fedakâr, çalışkan, gayretli, mütevazı değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Ona bu fırsatı veren, birlikte çalışma yapan Rektörümüze ayrıca teşekkür ediyoruz. Erciyes Üniversitemiz bizim gururumuz, bir marka. Başarılarınızın devamını diliyoruz.”

Kayseri’de sağlık alanında yaşanan atılıma da dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecinde bin 600 yataklı Şehir Hastanesinin Kayseri’ye kazandırılmasının öneminin çok daha iyi anlaşıldığına işaret ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür etmeyi bu vesile ile vazife biliyorum. Malum Sağlık Bakanımız bu konuda epeyce gayret gösteriyor ama Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri’ye Şehir Hastanesi gibi önemli ve anlamlı projeyi bir bakıma hediye etmiş olması bizim için ayrıca sevindirici oldu” diye konuştu.

ERÜ Rektörü Çalış da, her zaman kendilerini destekleyen Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretinin kendilerini ve aşı çalışmasını yürüten ekibi mutlu ettiğini belirterek, destek ve moral ziyaretinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Yerli aşı çalışmalarının planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Rektör Çalış, “Kayserimiz inşallah aşının merkezi olacak. Diğer çalışmalarla ilgili aşılarımızda devam ediyor. Zaten Kırım Kongo devam ediyordu. Bir takım bazı aşılar da projelendirmiş durumdayız. Erciyes Üniversitemizi birçok alanda olduğu gibi aşı alanında da şu anda ön planda. Merkez haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise Başkan Büyükkılıç’a, “Güzel sözleriniz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum” diyerek, şunları kaydetti:

"Biz zaten Erciyes Üniversitesi’nde uzun yıllardan beri aşı merkezimizde çalışmalar yapıyoruz. Bu pandemi döneminde de Sağlık Bakanlığının desteklediği Covid19’a karşı aşı geliştirme projemiz vardı. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Rektörümüz de çok büyük katkılar verdiler. Hem maddi hem de manevi olarak. Bizim görevimiz tabiki biz aşıyla uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elbette bu ekip olayı ben ekibime de teşekkür ediyorum.”

