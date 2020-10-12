Kayseri'de 250 dekar alanda kenevir ekildi 50 dekar alanda kenevir hasadına başlandı

Kenevir yetiştiriciliği yapılabilen 19 ilden biri olan Kayseri'de kenevir hasadına başlandı.

Kayseri'de, Bünyan, Yahyalı, Yeşilhisar, Felahiye ve Pınarbaşı ilçelerinde 250 dekar alanda ekimi yapılan kenevir bitkisinin hasadına başlandı. Bünyan ilçesindeki kenevir hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Ülkemizde izinli kenevir yetiştiriciliği yapılabilen 19 ilden biri olan Kayseri’de de 2019 yılından itibaren tohum, lif ve sap amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2020 yılı üretim sezonunda Bünyan, Yahyalı, Yeşilhisar, Felahiye ve Pınarbaşı ilçelerimizde 8 üreticimiz toplam 250 da. alanda tohum elde etmek amacıyla izinli Kenevir yetiştirmektedir. Birçok ürünün üretiminde lider il olduğumuz gibi kenevir üretiminde de liderliği yakalamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm üreticilerimize bereketli bir sezon olmasını temenni ediyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Endüstriyel bir bitki olan kenevir; esas olarak lifi, tohumu ve sapı için yetiştirilmektedir. Kenevir tohumu birçok faydalı bileşenin yanında omega3 ve omega6 asitlerini birlikte ihtiva etmesiyle insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte, tohumdan elde edilen yağı sofralık olarak da tüketilebilmektedir" diyerek şu bilgileri verdi:

"Yağından ayrıca kozmetik, temizlik ve boya sanayinde de faydanılmaktadır. Kenevir lifleri mükemmel mekanik özelliklere sahip olup, biyolojik olarak parçalanabilen çevre dostu bir liftir. İlaç, kâğıt, biyoyakıt, tekstil ve inşaat alanlarından otomotiv sektörüne kadar oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan, petrol ve petrokimyanın kullanıldığı her alanda alternatif bir bitkidir. En önemli kullanım alanı olan kenevir lifinin geçmiş yıllardaki tekstil, sicim, halat, çuval vb. üretimlerin dışında, günümüzde, otomotiv endüstrisinde de iç donanım uygulamalarında ve yapı malzemelerinde oldukça fazla kullanım alanı bulmaktadır. Kenevir liflerinden elde edilen kumaşın uzun ömürlü olması ve elde edilen kıyafetlerin vücudun havalanmasına izin vermesi gibi bir takım özellikleri bulunmasına rağmen, kenevirden yararlanma tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yetersizdir. Birçok üstün özellikleri olan kenevirin üretiminin gelişmesi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecektir."

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