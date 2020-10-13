Kayseri'de orman yangını (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kayseri'nin Sarız ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yedioluk ve Kıskaçlı bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Ormanda yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-10-13 00:18:29
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