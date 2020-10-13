Merhum foto muhabiri Erciyes Dağı zirvesinde anıldı

Gazeteci ve amatör dağcı Bekir Demirağ, merhum spor foto muhabiri Erkan Koyuncu anısına Erciyes dağına tırmanış gerçekleştirdi.

74 yaşındaki Gazeteci, amatör dağcı Bekir Demirağ, spor sahalarından arkadaşı olan merhum Erkan Koyuncu anısına Erciyes Dağı’nın 3 bin 916 metre yükseklikteki zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Yıllarca çoğu maçı Erkan Koyuncu ile birlikte kale arkasında takip edip görüntüleyen Bekir Demirağ, 2 Ağustos 2014 tarihinde Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri önünde hayata gözlerini yuman gazetecifoto muhabiri Erkan Koyuncu’yu unutmadı ve onun anısına hayli zor hava şartlarına rağmen Erciyes Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. Erciyes Dağı'na 95.kmez tırmanış gerçekleştiren Bekir Demirağ, bu tırmanışını merhum arkadaşına ve tüm spor foto muhabirleriyle spor yazarlarına armağan etti.

Bekir Demirağ zirvedeki anı defterine "11 Ekim 2020. Saat 07.00. Erciyes'e 95. tırmanışım. Ülkemizin önde gelen yüksek dağlarından Erciyes’e yaptığım bu tırmanışımı görevi başında yaşama veda eden spor foto muhabiri arkadaşım Erkan koyuncu ve kar, yağmur, soğuk, sıcak demeden yurdun dört bir köşesinde tam bir görev aşkıyla o sahadan o sahaya, o salondan bir diğerine koşan tüm spor basınına armağan ediyorum. Merhum arkadaşıma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine, spor medyamıza da sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Onu asla unutmayacağız" diye yazdı.

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