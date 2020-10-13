Yeşil sahalardan cepheye

Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.

Bir dönem Hes Kablo Kayserispor forması da giyen Azeri futbolcu Rashad Sadiov, Azerbaycan ordusuna katıldı. 20052006 futbol sezonunda Hes Kablo Kayserispor ile 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 4 de İnter Toto kupası maçına çıkan Azeri futbolcu, geçtiğimiz gün ülkesinin ordusuna dahil olarak Ermenistan'a karşı mücadele verdi.

Rashad Sadigov, Türkiye'de ayrıca Kocaelispor ve Eskişehirspor formaları da giymişti.

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