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KATOTAM Tahkim Hukuku Hakem Eğitimi tamamlandı Gülsoy : “Tahkim ve arabuluculuğu kullanarak ekonomimize katkı sağlamalıyız”

İHA

KATOTAM Tahkim Hukuku Hakem Eğitimi tamamlandı Gülsoy : “Tahkim ve arabuluculuğu kullanarak ekonomimize katkı sağlamalıyız”

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM) tarafından, Tahkim Davalarında görev alacak olan hakemlerin oluşturulması için düzenlenen ‘Tahkim Hukuku Hakem Eğitimi’ tamamlandı. 3 grup halinde farklı meslek dallarından 129 kişiye 24 saatlik eğitim verildi.
Kayseri Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösterecek olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde görev alacak hakem listelerinin oluşturulması amacıyla “Tahkim Hukuku Hakem Eğitimi’ programı düzenlendi. M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Eğitmenler Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay, farklı meslek gruplarından oluşan 129 kişiye 24 saatlik bir eğitim verdi.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, verilen eğitimle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Dünyada 160 ülkede arabuluculuk uygulanıyor. Türkiye’de de 2013 yılından bu yana hukuk sistemimizin içerisinde Arabuluculuk yer alıyor. KTO olarak şehrimizde uzun süren ticari davaların zaman ve maliyetini düşürmek, husumeti değil anlayışlı yaklaşımı destekleyen bu sistemi getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticaretin kalbinin attığı yer olarak tabir edilen Kayseri, Ahilik değerlerinden beslenen önemli şehirlerden biridir. Ahilik geleneğinin günümüze uyarlaması olan Arabuluculuk sistemi de kesintisiz ticaretin anahtarıdır. Ticari hayatta zaman en önemli sermayedir. Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekonomimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her düzenleme bizim için önemli ve değerlidir. Bu nedenle Tahkim ve Arabuluculuk ile kısa sürede barışçıl yollarla sonuca ulaşılacaktır. Arabuluculuk görüşmelerinin “gizlilik ilkesi” çerçevesi gerçekleştirilecek olması ile birlikte Ticari itibarın korunması bu sistemin en büyük avantajlarından birisidir. Yargı sistemimizin bize sunduğu kolaylıkları ticari hayatımızda işlevsel olarak kullanıp ekonomimizin gelişmesine katkı sağlayacağız. Merkezimizde Hakem Heyetlerinin oluşturulması için iki değerli hocamız tarafından verilen eğitimlerimiz tamamlandı. Hocalarımıza ve eğitime katılan tüm hakem adaylarımıza teşekkür ediyorum. Uyuşmazlıkların adil, tarafsız, hızlı ve doğru şekilde çözümü için üyelerimizi, tüm iş insanlarımızı iş ve ticari uyuşmazlıklarında Tahkim ve Arabuluculuk Sistemi'nden yararlanmaya davet ediyorum."
Prof. Dr. İbrahim Özbay ise, “Verilen eğitimin amacının Kurumsal Tahkim Merkezi olarak Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM)’ın bünyesinde kurulan Tahkim Merkezi’nde arkadaşlara Tahkim hakkında genel bilgiler vermek, Tahkim eğitimin bir yerinden başlamaktır. Türkiye’de birçok Tahkim merkezinde bu eğitimler yapılıyor. Kayseri ve civar illerde bulunan kişilerin hukukçu olan veya olmayan Tahkim konusunda genel kanaat edinmelerini sağlamak ve profesyonel hakem gibi çalışmalarını temin etmektir. Bu nedenle 24 saatlik bir Tahkim eğitimi verdik. İnşallah bu eğitim hakem listesinin oluşmasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.
Tahkimin çok elverişli bir çözüm yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Özbay, “Devlet mahkemelerinde yoğun bir yargılama maratonu var. Dosyalar bayağı arttı. Birçok devlet mahkemesinde bir hakim günde 50 100 dosya bakmak zorunda. Mahkemeler işlemez hale geldi. Bölge Adliye Mahkemesinde 10 binlerce dosya, Yargıtay’da ise 23 milyon dosya olduğu söyleniyor. Birçoğu halen devam ediyor. Artık mahkemeler aracılığı ile uyuşmazlığın çözümlenmesi biraz imkansız hale geldi. İnsanlar adaleti arıyorlar ama adalet geç tecelli ediyor. “Geç gelen adalet, adalet değildir” diye güzel bir sözümüz var biliyorsunuz. Bu nedenle Tahkim Yargılamasına başvurmak kaçınılmaz hale geldi. 2012 yıllarından itibaren Arabuluculuk müessesi gündeme geldi. Bundan sonra zorunlu Arabuluculuk ile beraber Türkiye’de birçok iş davalarının, ticari davaların ve tüketici uyuşmazlıklarının Arabuluculukla çözümlendiği düşünüldüğünde Tahkiminde benzer fonksiyonlar icra edeceğini, mahkemelerin iş yükünü azaltacağını daha hızlı bir çözüm yolu olması hasebiyle 6 aylık bir süre içesinde uyuşmazlığının çözümünü düşünürsek çok elverişli bir çözüm yöntemi. O nedenle Tahkim tercihe şayan bir yöntem“ ifadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Odası Yönetiminin KATOTAM’ı kurmakla iyi bir atılım ve hayırlı bir iş yaptığının altını çizen Prof. Dr. İbrahim Özbay, “Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM), Ankara’nın doğusunda Anadolu’da kurulan Tahkim Merkezlerinden en önemlisi. Bu Tahkim merkezine Anadolu İrfanını temsil eden Tahkim Merkezi diyorum. Anadolu irfanı ; Anadolu’nun saf, temiz insanlarının aralarındaki itilafı çözme konusunda başarılı bir performans göstereceğine inanıyorum. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ve birçok illerimizde de var ama Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin biraz farklı bir hava vereceğini tarihimizdeki Ahilik teşkilatının devamı gibi olacağını, insanlar arasındaki itilafı çözerken güzel duygularımızın buna eşlik edeceğini düşünüyorum. O nedenle çok önemsiyorum “ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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