Karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’de karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Eşelik Mahallesinde meydana gelen olayda, Halil Yeşil (60), Mustafa Yeşil (9), Fatma Yeşil (16), Mehmet Yeşil (13), Nadir Yeşil (24), Şemsi Yeşil(40) ve Şefak Yeşil (15) karbonmonoksitten zehirlendi.

Zehirlenen 6 kişi, 112 ekiplerinin müdahalesi sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.