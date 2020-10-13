Bünyan Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda, ekipler yol iyileştirme düzenlemeleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekiplerince sokaklara yapılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarıyla, ilçede tahrip olmuş yollar, modern ve estetik görünüme kavuşturularak kullanımı hazır hale getiriliyor. Ekipler bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hizmetleri yaparken vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Sokaklarımızda yaptığımız çalışmaları kısa zamanda tamamlayarak yollarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarımıza ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.