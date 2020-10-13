Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atıldı

Kayseri'de, okuduğu yüksekokulun Organik Tarım bölümünden mezun olan 26 yaşındaki Oğuz Çiçek, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atılarak, kurduğu sera alanını 2700 metrekareye çıkardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mesut Erer ile birlikte Genç Çiftçi Projesinden faydalanan Oğuz Çiçek'e ait serada incelemelerde bulundu.

2016 yılında okuduğu yüksekokulun Organik Tarım Bölümü'nü bitirdikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında uygulanan Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandığını anlatan 26 yaşındaki Oğuz Çiçek, "Bakanlığın destekleriyle ailemin de ikamet ettiği Kovalı Mahallesinde sera kurarak üretime başladım. Domates, hıyar ve yeşillik üreterek karlı bir iş yaptığımı gördükten sonra, üretimi artırmak amacıyla sera alanımı yaklaşık 3 kat artırarak, 2700 m2 ye çıkarttım. Ürettiğim ürünlerin pazarlanmasında sıkıntı yaşamadım. Genç arkadaşlarımın Tarım ve Orman Bakanlığının vermiş olduğu destekleri yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Serayı gezerek bir süre genç çiftçiden bilgi alan İl Müdürü Mustafa Şahin "Ülkemizdeki kırsal nüfusun gittikçe yaşlandığı ve gençlerin kentlere göç ettiği bilinmektedir. Gençler tarım sektöründe başarılı olamayacaklarına inandıkları ve kentte daha iyi bir yaşam bekledikleri için kırdan kente göç etmektedirler. Ancak bu çoğu zaman gençlerin beklediği gibi olmamaktadır. Kırsal alanda yaşayan gençlerimizin tarımı gelir getirici bir uğraş olarak görmeleri de oldukça önemlidir" ifadesinde bulundu.

Şahin, "Bakanlığımızın, gençlerimizin aktif olarak tarımın içerisinde yer alması amacıyla vermiş olduğu desteklerin başarılı örneklerini çok sık görmekteyiz. Bizler her alanda olduğu gibi tarımda da gençlerimizin başarılı olacağını biliyor ve tarımın geleceğinin genç çiftçilerimizin ellerinde olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

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