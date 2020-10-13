Atıcılık Ligi 4.Etap müsabakaları tamamlandı

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Hafta sonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonunda düzenlenen Atıcılık Ligi 4. Etap müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Sporcular Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için etap mücadelelerinde ter döküyor. Bu hafta sonu dördüncüsü düzenlenen havalı tabanca müsabakalarında yarışan 15 sporcunun hedefi ise Kayseri’yi Türkiye Şampiyonasında temsil etmek.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda mücadele eden sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.

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