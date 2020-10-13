Fabrika işçisi kendini astı

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de fabrika işçisi Salih B. (39), evinde kendini çarşafla doğal gaz borusuna asarak, intihar etti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 8022'nci Sokak´taki 12 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen fabrika işçisi Salih B., kendini çarşafla evinin mutfağındaki doğal gaz borusuna astı. Salih B.'yi asılı halde bulan eşi, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih B.'nin öldüğünü belirledi. 1 çocuk babası işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-10-13 10:28:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.