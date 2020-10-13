Sobadan zehirlenen 7 tarım işçisi, hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 mevsimlik tarım işçisi, hastanede tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Eşelik Mahallesi'nde, çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi ve akraba 7 kişi, kömür sobasını yakıp, uykuya daldı. Gece saatlerinde Halil Yeşil ile Şemsi Yeşil mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle uyanıp, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine çadıra gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde çadırda kalan Halil (60), Şemsi (40), Mustafa (9), Fatma (16), Mehmet (13), Nadir (24) ve Şafak Yeşil'in (15), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 7 kişi tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Develi KAYSERİ, (DHA)
2020-10-13 10:55:23
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