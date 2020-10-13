KTO’da Ulaşım A.Ş. çalışanlarına mesleki yeterlilik belgeleri Başkan Gülsoy tarafından verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO’da Ulaşım A.Ş. çalışanlarına mesleki yeterlilik belgeleri Başkan Gülsoy tarafından verildi

İHA

KTO’da Ulaşım A.Ş. çalışanlarına mesleki yeterlilik belgeleri Başkan Gülsoy tarafından verildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 'Mahir Eller Projesi' kapsamında Kayseri'de Nitelikli İş Gücüne katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Sınavını başarıyla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. çalışanlarına belgelerini verdi.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında yürütülen “Mahir Eller Projesi” kapsamında Kayseri'de düzenlenen sınavları başarıyla tamamlayarak “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanan Kayseri Ulaşım A.Ş. çalışanlarına belgeleri teslim edildi. Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) başkanlık makamında gerçekleşen törene KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu katıldı.
GÜLSOY : PROJEDE HEDEF 15 BİN BELGELENDİRME
Belge teslim töreninde konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması amacıyla projenin yürütüldüğünü belirterek, “Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’ den 178 kişi katılmış olup bunun 138 tanesi belgeyi almaya hak kazanmıştır. 40 kişinin sınav süreci devam etmektedir. Buradaki bizim hedefimiz Avrupa Birliğinin finanse ettiği Mahir Eller Projesi olarak Türkiye’deki nitelikli işgücünü artırmak ve ülke genelinde 15 bin kişiye kadar mesleki yeterlilik belgesi verebilmektir. Bu da Türkiye ekonomisine verilen bir destektir. Kayseri Ticaret Odası’nın koordinatörlüğünde projemiz devam ediyor. Bugüne kadar 423 kişi bu mesleki yeterlilik sınavına tabi tutuldu. Bunlardan 361 kişi bu belgeyi almaya hak kazandı. Ayrıca proje istihdam desteği kapsamında ULAŞIM A.Ş.’nin 5 personeline yönelik istihdam desteğini altı ay boyunca veriyoruz. Bu destek de yaklaşık olarak 80 bin liraya tekabül etmektedir. Mahir Eller Projesi Türkiye’de 12 şehirde yürütülüyor. Hedefimizde 15 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi vermektir. Bunun sloganı da ‘Mesleğini belgele, farkını ortaya koy” diyoruz. Bu belgeyle birlikte insanlarımız daha nitelikli olarak işlerine sahip çıkar ve daha güzel işler yaparlar. Kazananları tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.
GÜNDOĞDU: BU BELGELERİ ALMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Mahir Eller Projesi kapsamında çok hızlı bir sürede Kayseri Ticaret Odası bize destek oldu. Biz ulaşım sektörü olarak eğitim tarafını sürekli yapıyoruz. İşbaşı eğitimleri ve diğer teknik eğitimler olsun. Çalışanlarımıza eğitimlerini veriyoruz. Fakat bağımsız bir denetçi tarafından sınavlara tabii tutulması ve bağımsız gözlemciler tarafından belge almaya hak kazanmış olmakta bizim için çok önemli.”
Proje çerçevesinde Kayseri’de kent içi raylı sistemler tren sürücüsü, trafik kontrolörü, katener bakım elemanı, sinyalizasyon bakım ve onarımı, demiryolu yol yapım, bakım ve onarımı, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımı ile raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımı gibi farklı meslek gruplarından ilk etapta 138 kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı. Kayseri Ticaret Odası işbirliği ile UGETAM tarafından yapılan sınavlar sonucunda MYK belgesini alanlar için düzenlenen törende 13 katener bakım elemanı,1 sinyalizasyon bakım ve onarım elemanı,11 raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, 13 raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, 100 kent içi raylı sistemler tren sürücüsü olmak üzere 138 kişinin belgelerini, kendisi de raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımı alanında düzenlenen sınavını başarıyla tamamlayarak “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanan Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu teslim aldı.
Törende Başkan Gülsoy, Kent içi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü Kübra Yanık ile Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı Serdar Kunduz’a da belgelerini verdi.
Kayseri'de şu ana kadar 423 kişinin katıldığı mesleki yeterlilik sınavları sonucunda ulaşım, otomotiv, çelik kapı, makine sanayi ve mobilya sektörlerinde çalışan toplam 361 kişi mesleki yeterliliklerini sınavla kanıtlayarak, MYK belgesine hak kazandı.
İŞVEREN DE ÇALIŞAN DA KAZANIYOR
Kayseri, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa illerinde uygulanan Mahir Eller Projesi kapsamında yapılan mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları ile kişilerin mesleki bilgi beceri ve yetkinliklerini ortaya koyması sağlanıyor. Nitelikli işgücü ile işverenlerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı projenin, istihdamı teşvik ederek, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor. İşverenlerin mesleğin gerektirdiği niteliklerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve becerileri tescillenmiş iş gücüne sahip olması da hedefler arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor'dan başsağlığı
YEREL HABERLER Kayserispor'dan başsağlığı
Başkan Büyükkılıç orman yangınlarına meydan okudu, 38 bin fidan bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç orman yangınlarına meydan okudu, 38 ...
Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ...
İnternet ve telefon çekmeyen köyde gelen kalmak istemiyor Köylüler telefonla iletişim kurabilmek için 500 metrelik tepeye çıkmak zorunda kalıyor
YEREL HABERLER İnternet ve telefon çekmeyen köyde gelen kalmak ...
Epçe mahallesinde basınçlı sulama sistemi tamamlandı
YEREL HABERLER Epçe mahallesinde basınçlı sulama sistemi tamamlandı
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kanala uçtu: ...
Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ile rekorunu yeniledi Kocasinan, yeşil alan ile dünya standartlarının yüzde 60’in üzerinde
YEREL HABERLER Kocasinan, kişi başına düşen 15 metrekare yeşil alan ...
Kayseri’de ilk kez online tiyatro sahnelendi
YEREL HABERLER Kayseri’de ilk kez online tiyatro sahnelendi
Belediye- hayırsever işbirliği ile Melikgazi’ye 3 yeni yatırım
YEREL HABERLER Belediye- hayırsever işbirliği ile Melikgazi’ye 3 ...
Erciyes, 17 ülkeden 500'e yakın sporcuyu ağırladı
YEREL HABERLER Erciyes, 17 ülkeden 500'e yakın sporcuyu ağırladı
“En Hızlı Toparlanma Sanayi Sektöründe Yaşanıyor”
YEREL HABERLER “En Hızlı Toparlanma Sanayi Sektöründe Yaşanıyor”
Müşterilere, patenle çay servisi yapıyor
YEREL HABERLER Müşterilere, patenle çay servisi yapıyor
Karate'de kuşak heyecanı
YEREL HABERLER Karate'de kuşak heyecanı
Sobadan zehirlenen 7 tarım işçisi, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen 7 tarım işçisi, hastaneye ...
Pandemi ile mücadele eden doktorun en zor görevi
YEREL HABERLER Pandemi ile mücadele eden doktorun en zor görevi
Fabrika işçisi kendini astı
YEREL HABERLER Fabrika işçisi kendini astı
Yahyalı Belediyesi Kırsal Mahallelere Yoğunlaştı
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi Kırsal Mahallelere Yoğunlaştı
Atıcılık Ligi 4.Etap müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Atıcılık Ligi 4.Etap müsabakaları tamamlandı
(ÖZEL) İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı Aşının uygulandığı Enfeksiyon Hemşiresi Şerife Dursun: “Hiçbir aşı, covid kadar hayatımızı riske atamaz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına ...
Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atıldı
YEREL HABERLER Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime ...
Bunalıma girdi, kendini doğalgaz borusuna astı
YEREL HABERLER Bunalıma girdi, kendini doğalgaz borusuna astı
Bünyan Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde
Karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Karbonmonoksitten zehirlenen 7 kişi tedavi altına ...
KATOTAM Tahkim Hukuku Hakem Eğitimi tamamlandı Gülsoy : “Tahkim ve arabuluculuğu kullanarak ekonomimize katkı sağlamalıyız”
YEREL HABERLER KATOTAM Tahkim Hukuku Hakem Eğitimi tamamlandı Gülsoy ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X