Kayserispor, Sivasspor maçına hazırlanıyor

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) SÜPER Lig'in 5'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon çalıştı. Takım daha sonra çift kale maçı yaparak Sivasspor provasında bulundu. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-13 17:48:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.