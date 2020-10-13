Kayseri'de, Suriyeli kaçak kuş avcılarına 183 bin lira ceza



KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de avlanması yasak olan kuşları avladıkları belirlenen Suriye uyruklu 2 kişiye toplam 183 bin 254 TL ceza uygulandı.

Pınarbaşı ilçesi sınırları içinde 2 kişinin kaçak avlanma yaptıkları ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Bu kapsamda isimleri henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu 2 kişi suçüstü yakalandı. Suriyelilerin av sırasında kullanmış olduğu 15 kıl tuzağa, 2 şahin başlığına, 3 bez kafese, 12 canlı güvercin ve 1 doğan kuşuna el konuldu. Canlı olarak ele geçirilen güvercinler ve doğan kuşu veteriner hekim kontrolünde sonra doğaya yeniden bırakıldı. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan Suriyelilere biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nesli tehdit ve tehlike altında olan yaban hayvanlarının avlanması nedeniyle 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na muhalefetten 147 bin 494 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten de 10 bin 400 TL idari yaptırım ve 25 bin 360 TL de tazminat uygulanan Suriyeli 2 kişi toplam 183 bin 254 TL para cezasına çarptırılmış oldu.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-10-13 18:33:47



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