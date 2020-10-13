Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Kenan Akpınar yönetimindeki 38 D 2600 plakalı kamyon, Serkan Danacı'nın kullandığı 38 ACC 581 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki Serkan Danacı ile yanındaki Burhan Çapacı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2020-10-13 22:33:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.