Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Kenan Akpınar yönetimindeki 38 D 2600 plakalı kamyon, Serkan Danacı'nın kullandığı 38 ACC 581 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki Serkan Danacı ile yanındaki Burhan Çapacı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-10-13 22:33:02



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