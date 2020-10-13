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Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

DHA

Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı


Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'ndaki alt geçitte meydana geldi. Kenan Akpınar yönetimindeki 38 D 2600 plakalı kamyon, Serkan Danacı'nın kullandığı 38 ACC 581 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki Serkan Danacı ile yanındaki Burhan Çapacı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2020-10-13 22:33:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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