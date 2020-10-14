50 yaşındaki adam kendini asarak intihar etti

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Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi'nde meydana gelen olayda 50 yaşındaki Osman B. kendini astı. Yakınlarının bulduğu Osman B. için olay yerine çağrılan 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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