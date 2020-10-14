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Hes Kablo Kayserispor'da Sivasspor mesaisi devam ediyor

DHA

Hes Kablo Kayserispor'da Sivasspor mesaisi devam ediyor


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig´in 5'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.  
Kulüp tesislerinde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon, çift kale maç ve taktik çalışması yaptı. İdman yaklaşık 1,5 saat sürdü.  DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-10-14 18:11:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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