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Türkiye’nin ilk yerli Auto-Pilot yazılımı Erciyes Teknopark’ta geliştirildi Türkiye’de ilk kez kullanılacak 3 boyutlu palet algılama ile kazaların önüne geçilecek

İHA

Türkiye’nin ilk yerli Auto-Pilot yazılımı Erciyes Teknopark’ta geliştirildi Türkiye’de ilk kez kullanılacak 3 boyutlu palet algılama ile kazaların önüne geçilecek

2010 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim desteği ile Erciyes Teknopark’ta kurulan ve Türkiye’nin ilk otonom taşıma aracı geliştirme çalışmalarından birine başlayan Transolt Teknoloji A.Ş., Türkiye’nin ilk yerli AutoPilot yazılımlarından biri olan sistemle bir istif toplayıcıyı otonom hale getirdi. Geliştirilen sistemle birlikte Türkiye’de ilk defa otonom bir taşıma aracına 3 boyutlu palet algılama sistemi entegre edilerek muhtemel kaza durumlarının önüne geçilecek.
Transolt Teknoloji A.Ş. tarafından 5 kişilik bir ekiple geliştirilen yüzde 100 yerli yazılımla, halihazırda üretilen forkliftler AutoPilot yazılımı ile manuel kontrolü de devrede olacak şekilde otonom hale dönüştürüldü. Dönüşümü tamamlanarak iş emirlerini gerçekleştiren bir robota dönüştürülen forkliftler, merkez istasyon yazılımına entegre edilerek sınırsız sayıdaki adres arasında otonom taşıma yapma yeteneğine kavuştu. İlk aşamasında 1.2 ton kapasiteli bir forklift üzerine entegre edilen sistem, aynı zamanda Türkiye’de ilk olarak kullanılan 3 boyutlu palet algılama sistemi ile de muhtemel kaza durumlarının önüne geçmeyi sağlayacak.
Farklı taşıyıcı tiplerini de sisteme entegre ettikten sonra, yurt dışı pazarına çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Transolt Teknoloji A.Ş. Kurucu Ortağı ve Teknik Müdürü Ahmet Hidayet Kiraz, “Arkamda gördüğünüz araç otonom taşıma aracının alt yapısı hali hazırdaki bir istif toplayıcı. 1.2 ton kapasiteli, bir istif toplayıcıyı otonom hale dönüştürmeye yönelik çalışma gerçekleştirerek oto pilot sistemini geliştirdik. Biz firma olarak ilk 2010 yılında Teknogirişim Desteğiyle başladık. O dönem ismimiz AHK Robotikti. 2018 yılında tekrardan bir yapılanmaya gittik ve Transolt Teknoloji A.Ş ismini aldık. Şu an gelinen noktada bu oto pilot sistemimizi Türk Sanayisinin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Oto pilot sistemimizle birlikte hali hazırda farklı tip ve çeşitteki farklı markalar tarafından üretilen istif toplayıcıları otonom haline dönüştürebiliyoruz. Bu kapsam da biz ilk olarak 1.2 ton kapasiteli bir aracı otonom haline dönüştürdük ama aynı sistem farklı kapasite ve tipteki forkliftlere uyarlanabilecek durumda. Bunları da tamamladıktan sonra sistemin bütünleşik halde değil bir kontrol kiti halinde piyasaya sunmayı planlıyoruz. Yurt dışı pazarlara özellikle bu kontrol kiti ile çıkma hedefimiz var” dedi.
Geliştirilen yerli sistemde güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğunu ve endüstri 4.0 çerçevesinde uygun çalışmalar yapıldığını belirten Ahmet Hidayet Kiraz, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Projemizi Erciyes Teknopark’ta Tübitak TEYDEB desteğiyle 5 kişilik bir ekip halinde 2 senelik bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkardık. Projemiz Türkiye’de bu alandaki ilk ürünlerden bir tanesi. Dünyada da benzer birkaç örneği var. Projemizde yine uyarladığımız sisteme entegre ettiğimiz üç boyutlu palet algılama sitemi yine Türkiye’de ilk bir otonom taşıyıcı entegre edilmiş oldu. Bu sistem sayesinde konumu doğru olmayan paletlerin belirlenmesi sağlayarak bir oto kontrol gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte forklift çevresinde 360 derece kategori 3 güvenlik önlemimiz var. Tüm yazılımlarımız yerli ve tamamen kendi imkanlarımız ile geliştirdiğimiz yazılımlar. Türkiye’nin önde gelen fabrikalarında sistemi test etme fırsatımız oldu. Gayet te başarılı sonuçlar elde ettik. İnşallah önümüzdeki süreçte ilk kurulumları gerçekleştiriyor olacağız. Bildiğiniz üzere Endüstri 4.0 çerçevesinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılan çalışmalar var. Bu yaptığımız çalışmada endüstri 4.0 çerçevesinde önemli bir çalışma. Ülkemizin sanayisinin teknolojik dönüşümüne bu projemiz ile biz de önemli bir katkı sunmayı hedefliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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