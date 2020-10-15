Kayseri’de ‘Mobil Plaka Tanıma Sistemi’ ile denetimler başladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis otolarının üzerine monte edilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi(MPTS) ile denetim yaptı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Sivas Bulvarı üzerinde, Trafik Şube ekipleri Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile denetim yaptı. Yapılan denetimde, şüpheli ve evrak eksiği bulunan araçlar sisteme düşerek, ekipler tarafından kontrolleri yapılıyor.

Meraklı gözlerle baktığı cihazın Mobil Plaka Tanıma Sistemi olduğunu öğrenen otomobil sürücüsü bir kadın, ”Ben faydalı olacağını düşünüyorum, yararlı olacağını düşünüyorum, bu şekilde trafiğin daha hızlı ve verimli akacağını düşünüyorum. Ben olumlu buldum “ dedi.

Mobil Plaka Tanıma Sistemini gören bir başka vatandaş ise, “Her şeyin yenisi güzeldir. Yani böyle bir uygulama özellikle şu dönemde gayet olumlu ve mantıklı buluyorum. Bu zamanda pandemi sürecinde kimin ne olduğu belli değil. İnsanlar başka şeyle uğraşırken, kendini bilmez bir sürü terör örgütüne bağlı veya kötü düşünceli aranan insanlar bu şekilde direk plakayı tanıyıp güçler müdahale edebiliyorsa ne mutlu bize“ ifadelerini kullandı.

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