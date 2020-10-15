Kamu kurumlarında mesai saatleri yeniden düzenlendi

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Valiliği yaptığı duyuru ile kamu kurumlarındaki mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. Kamu kurumlarında mesai saat 08:30'da başlayacak.

Kayseri Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi gereğince; İlimizde mesai saatlerinin 19.10.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde uygulanması uygun görülmüştür.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÇALIŞMA SAATLERİ

Sabah : 08.30 12.00

Öğleden Sonra : 13.00 17.30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.