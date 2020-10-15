Projektörle tavşan avlayan 3 kişi şafak operasyonu ile suçüstü yakalandı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile düzenlenen gece operasyonunda, kaçak olarak avlanan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Gece boyunca yapılan denetimler esnasında Kayseri’nin Tomarza ilçesi, Kevenağıl Mahallesi'nde kaçak avlanan 3 şahıs, yanlarında bulunan ölü bir adet tavşan ve av esnasında kullanılan 1 adet projektörle yakalandı. Yakalanan şahısların yanında bulunan projektöre el konulurken, ölü olarak ele geçirilen tavşan yapılan kontrollerinin ardından imha edildi. Suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce tazminat ve idari yaptırım kararı düzenlendi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.