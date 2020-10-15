'Söz konusu vatan ise gerisi teferruat' dedi, 60 kilo zayıfladı

En büyük hayali olan askerlik için aşırı kilolarından kurtulan ve askerliğe başvuruda bulunan Enbiya Kurtul, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret etti.

Askerlik yapmanın bir onur meselesi olduğunu ve kilolarının buna engel olamayacağını bunun için fazla kilolarından kurtulduğunu belirten Enbiya Kurtul, “Eğer zayıflarsam askere gidebileceğimin ifade edilmesi üzerine kilolarımdan kurtulmaya karar verdim. Ve 3 ayda 60 kilo verdim. Askerlik muayenesine gittiğimde vatani görevimi yapmak için bir engel kalmadığını öğrendim, gönüllü gitmek için başvurdum. Hayattaki en büyük hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Söz konu vatan ise gerisi teferruattır. Kilo verdikten sonra her açıdan hayatım değişti" dedi.

“Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz” diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, gencin eski kilolu fotoğrafları ile şimdiki halinin karşılaştırmasını yaparak, Enbiya Kurtul’u tebrik etti ve bu azmin herkese örnek olmasını diledi.

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