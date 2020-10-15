Anne ve Çocuk etkinliği heyecanı tüm hızıyla sürüyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Anne ve Çocuk’ etkinliğine katılan anne ve çocuklar, hem jimnastik yaptı hem de sahadaki heyecana ortak oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne ve Çocuk etkinliği tüm hızıyla sürüyor. Spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Jimnastik Antrenörü Gökben Ermiş nezaretinde anne ve çocukları jimnastik yaptı.

Anneler ve çocukları hem birlikte vakit geçirmenin keyfini hem de jimnastik yapmanın keyfini yaşadı.

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