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Görme Engelliler İl Temsilcisi Ümmet Ekici, B1 Futbol Milli takım Teknik Direktörü Niyazi Metin, Kayseri Görme Engelliler Futbol Antrenörü Mehmet Mustafa Erdoğan ve Kayseri Görme Engelliler Futbol Kalecisi İsmail Erdi Halis İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette B1 Futbol Milli takım Teknik Direktörü Niyazi Metin, Kayseri Görme Engelliler Futbol Antrenörü Mehmet Mustafa Erdoğan ve Kayseri Görme Engelliler Futbol Kalecisi İsmail Erdi Halis İl Müdürü Kabakcı’ya kendi alanında ilk çalışma olan B1 Futbol Kitabının ilk baskısını hediye etti.

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