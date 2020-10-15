FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de, terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan 1'i tutuklu 3 kişiye hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Z.Y. SEGBİS ile, tutuksuz sanıklar E.K., M.K. ve avukatları hazır bulundu.

Mahkemede kendilerini savunan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Z.Y.'ye, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine hükmetti. Ayrıca tutuksuz sanıklar E.K. ve M.K.'ye de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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