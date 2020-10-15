JASAT ekipleri hırsızlara göz açtırmadı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde çeşitli tarihlerde gerçekleşen 7 hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aydınlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; İncesu ilçesine bağlı, Saraycık Mahallesinde çeşitli tarihlerde H.Ö., H.A., Z.Y. ve M.A.’nın evlerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce girilmek suretiyle evden hırsızlık olayı meydana geldiği bilgisi üzerine harekete geçildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 14 Ekim de İncesu ilçesi Saraycık Mahallesinde M.B., O.B. ve F.B. araçlarıyla birlikte, çalmış oldukları malzemelerle yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 4 ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde 3 olmak üzere toplam 7 faili meçhul evden hırsızlık olayı aydınlatılırken, yakalanan M.B., F.B. ve O.B. adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.