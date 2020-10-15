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Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: ''Bıçağı nasıl aldığımı ve kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum''

İHA

Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: ''Bıçağı nasıl aldığımı ve kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum''

Kayseri'de birlikte yaşadığı adamı bıçaklayarak öldüren kadın, yargılandığı mahkemede, ''Bıçağı nasıl aldığımı ve kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum'' dedi.
Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık S.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Mahkemede kendini savunan S.K., ailesiyle sorunları olduğuiçin hastenede yattığını, R.K. ile de burada tanıştığını kaydetti. Bir süre sonra R.K.'nın evinde kalmaya başladığını söyleyen S.K., "Bir süre sonra bana cinsel tacizde bulundu. Tepki gösterdim, 'seni burada öldürürüm' dedi. Yalvardım, bağırdım, yardım istedim. Sesimi kimse duymadı. Bu esnada bir kadın arkadan gelip kollarımı tuttu. İlk defa gördüm. Maktul tacize devam etti. Adamı ve kadını ittim. Kadın yere düştü, kafasını betona çarptı. Kapıya yönelip evden çıkmaya çalıştım. Bırakmadı cinsel saldırıda bulundu. O esnada elime bıçak geçti. Bıçağı nasıl aldığımı ve kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Ambulansı aradım. İsteyerek öldürmedim, öldürme kastım olsaydı ambulansı aramazdım" diyerek kendini savundu.
Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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